Поправки в федеральный бюджет на 2018 год приняты в первом чтении Госдумой

Москва, 13 ноября. Законопроект об изменении основных параметров федерального бюджета России в 2018 году и увеличении его профицита до 2,1% с 0,5% ВВП принят в первом чтении Государственной думой.

Законопроект представил депутатам Госдумы вице-премьер России Антон Силуанов, отметив, что документ не меняет бюджетную политику государства, заложенную на текущий год, и подготовлен с учетом результатов исполнения бюджета за период с начала 2018 года. Кроме того, по словам Силуанова, были учтены изменения прогнозных социально-экономических показателей.

В то же время глава Минфина подчеркнул, что изменения на мировых финансовых рынках оказали влияние на параметры исполнения бюджета в текущем году. Речь идет об изменении цен на газ и нефть, а также о введенных против России ограничительных мер. Данные факторы, отметил вице-премьер, спровоцировали охлаждение инвестиционного спроса и стали основной причиной корректировки ожидаемого в текущем году темпа роста ВВП.

«Мы в прогнозе ожидаем динамику этого показателя на уровне 1,8%. При этом другой компонент внутреннего спроса, это потребительская активность, сохраняется на достаточно высоком уровне», — сказал Силуанов.

Законопроект будет рассмотрен Государственной думой во втором чтении 20 ноября.

Ранее депутаты Госдумы предложили передавать в государственный бюджет невостребованные вклады в российских банках. По словам главы комитета нижней палаты российского парламента по финансовому рынку Анатолия Аксакова, в настоящий момент объем «зависших» средств на счетах «спящих» клиентов оценивается в миллиарды рублей. Один из вариантов – создание специального фонда для аккумулирования денег.