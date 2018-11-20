Охота на колеса: жители Девяткино своими силами разбирают стихийные свалки автопокрышек

Часто упоминаемый район Ленинградской области на этот раз отличился не своими извечными проблемами — дорогами, свалками или отсутствием социальных объектов. Уставшие от бездействия местных властей жители Всеволожского района Ленинградской области решили взяться за улучшение экологической обстановки, до которой ответственным органам нет дела.

В результате не только лес стал чище, но и у детей в скором времени появятся удобные и безопасные площадки для игр. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Весной на границе деревни Девяткино, возле ТЭЦ «Северная» была обнаружена частная самодеятельность. А точнее, некая фирма получила разрешение на утилизацию здесь отходов, опасных не только для окружающей среды, но и для здоровья человека.

Пока шокированные местные жители били тревогу и писали куда только могли, выяснилось: на этой территории достаточно много проблемных мест, куда по какой-то причине местные чиновники смотреть не хотят.

Так «охота за дымом» помогла выявить многочисленные несанкционированные свалки строительного и бытового мусора. А весной члены Ленинградской природоохранной прокуратуры, департамента Росприроднадзора по СЗФО и сотрудники местной администрации проверили прилегающую территорию.

И насчитали на территории МО «Новое Девяткино» порядка 11 гор незаконно сваленных отходов. Комиссию возмутило «бездействие администрации при осуществлении муниципального земельного контроля» — муниципалам было выдано предписание все ликвидировать, однако…

С тех пор прошло более полугода, но, кроме видимой работы на особо заметных участках, больше ничего сделано не было. Поэтому неравнодушным девяткинцам, несогласным со сложившейся ситуацией, ничего не оставалось, кроме как объединиться в команду и попытаться собственными силами решить экологическую проблему.

«Мы с соседом сделали обход прилегающей к нашим домам территории и обнаружили в лесу завалы автомобильных покрышек, — рассказала инициатор уборки поселения Екатерина Чирикова. — А потом я чисто случайно в Интернете наткнулась на группу экоквеста «Охота на колеса». Там предлагается отмечать геолокацией места свалок, а затем активисты собираются и вывозят покрышки на переработку».

Согласно условиям экоквеста, в места большого скопления несанкционированных свалок приезжает инициативная группа, которая собирает мусор и бесплатно вывозит в пункты переработки в ЭПК «ГриндЭко» или на свалки. Однако в тот раз найти достаточно людей не удалось, поэтому Екатерина решила пригласить соседей и жителей ближайших новостроек на летнюю прогулку.

Отметим, что, по данным активистов-экологов, в Петербурге и Ленинградской области насчитывается более 10 тысяч свалок. И, по статистике, только 15% выброшенных покрышек отправляется в переработку. Собранные покрышки очищаются от земли и грязи и передаются на переработку. А в итоге на детских площадках появляется специальное безопасное покрытие.

«В первый выезд нас собралось 10-11 человек, некоторые пришли из Западного Мурино, — добавила собеседница ФАН. — Но это единственный раз, когда удалось собрать столько участников. К нам также присоединились муниципальный депутат из Мурино, депутат Заксобрания Ленинградской области по Токсовскому округу и директор местного провайдера. Двое из них оказали помощь в вывозе покрышек из канав с помощью техники: один был на «уазике», второй — на квадроцикле. Большую часть утопленных в канавах грузовых покрышек благодаря им и удалось извлечь».

Всего походы в лес на оздоровительную — как для участников акции, так и для флоры с фауной — прогулку предпринимались трижды. За это время неравнодушным жителям области удалось собрать более тысячи автомобильных покрышек.

«На мой личный вкус, сам процесс собирания покрышек уже интересен. Ведь, с одной стороны, я трачу калории — люблю физическую активность на свежем воздухе. С другой — именно на таких акциях знакомишься с очень интересными людьми, которые не просиживают все вечера перед телевизором, а могут поделиться богатым опытом в проведении подобных мероприятий.

Плюс это забота об экологии тех мест, где мы живем. Практика показала, что больше о ней заботиться не хочет никто. Поэтому, как говорится, кто, если не мы», — подытожила Екатерина.

Несмотря на то что в Девяткино, где проживают почти 20 тысяч зарегистрированных жителей, особого отклика, кроме добрых слов в соцсетях, получено не было, останавливаться на достигнутом активисты не намерены.

В планах у неравнодушных девяткинцев — как минимум продолжить работу по расчистке леса в следующем году. А как максимум — собрать собственную команду добровольцев, с которыми можно будет очистить лес от мусора.