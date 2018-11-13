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Столтенберг объяснил поломки военной техники на учениях НАТО в Норвегии

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Столтенберг объяснил поломки военной техники на учениях НАТО в Норвегии

Брюссель, 13 ноября. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, говоря о крупнейших за последние годы учениях Североатлантического альянса Trident Juncture в Норвегии, заявил о фактах выхода из строя военной техники из-за холода.

Учения НАТО прошли с 25 октября по 7 ноября в Норвегии. В них были задействованы 50 тысяч военных, силы и средства всех 29 союзников, а также партнеров НАТО — Швеции и Финляндии. Выступая на промышленном форуме НАТО в Берлине, Столтенберг уточнил, что командиры войсковых группировок заметили, что от морозов чаще ломаются машины.

По словам генсека, так при учениях начали использовать 3D-принтинг для изготовления запасных частей. Он добавил, что детали могут поставляться незамедлительно, избегая необходимости ожидания того, пока их доставят из отдаленного склада.

Ранее сообщалось, что солдаты НАТО пожаловались на форму, в которой им было холодно во время учений.

Столтенберг объяснил поломки военной техники на учениях НАТО в Норвегии

Автор: Алия Садыкова
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