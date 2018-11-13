Генпрокурор Украины назвал главную проблему страны

Киев, 13 ноября. Коррупцию и нездоровое отношение к успешным людям назвал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко главными проблемами страны. Выступая на заседании Совета регионального развития, Луценко объявил, что украинцы не умеют правильно реагировать на чужие успехи.

«Мне кажется, самой большой проблемой страны является зависть к чужому успеху. Возможно, даже самой большой проблемой я считаю жабу, которая задавила миллионы. Страна меняется, но прославляют не тех, кто ее меняет, а тех, кто все оплевывает и проклинает», — цитирует Луценко «Украинская правда».

Отметим, коррупцию к главным проблемам Украины любит причислять и президент страны Петр Порошенко. Он регулярно жалуется, что казнокрадство в промышленных масштабах не дает Украине вступить в ЕС и НАТО.

При этом известно, что сам глава государства входит в число богатейших жителей Украины. Являясь государственным служащим, Порошенко через доверенных лиц управляет бизнесом, зарабатывая больше многих видных украинских предпринимателей.

В сентябре депутаты Рады потребовали от Порошенко отчитаться о сверхдоходах и офшорах, существование которых ни для кого секретом не является. Генпрокурор Юрий Луценко, которого президент ранее отказался отпустить в отставку, по информации украинских СМИ, также связан с коррупционными схемами. Год назад в отношении Луценко было инициировано расследование, антикоррупционное бюро Украины заподозрило его в незаконном обогащении.