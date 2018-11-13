Продажа бензина в России стала для нефтяников выгоднее экспорта

Москва, 13 ноября. Продажа бензина в России стала для нефтяных компаний более выгодна, чем экспорт.

В ноябре экспортный нэтбек — экспортная цена за вычетом пошлин и затрат на транспортировку — взял курс на падение. Это привело к тому, что внутренний рынок стал для российских нефтяников премиальным: на данный момент реализованный в России литр бензина Аи-95 приносит дополнительно 3,46 рубля, передает РБК.

При этом для бензина Аи-92 премия составляет 2,5 рубля. Биржевая стоимость Аи-95 и Аи-92 — 40,13 рубля и 37,1 рубля за литр соответственно.

Гарантированную премию на внутреннем рынке нефтяникам российское правительство обеспечило, заморозив цены на топливо на уровне июньских. В понедельник крупнейшие российские нефтяные компании и правительство РФ объявили о подписании соответствующего соглашения.

Как ранее объяснял вице-премьер России Дмитрий Козак, заморозка цен на топливо на внутреннем рынке необходима для того, чтобы сдержать рост его стоимости в пределах инфляции.