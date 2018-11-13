Серебренников завершил давать показания суду по делу «Седьмой студии»

Москва, 13 ноября. Российский режиссер, художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников завершил дачу показаний по делу о хищении более 130 миллионов рублей, выделенных «Седьмой студии» на проект «Платформа». Судебное заседание прошло в Мещанском суде Москвы.

Показания режиссера заняли три судебных заседания. Он рассказал суду о творческих успехах проекта, своей роли как художественного руководителя.

«Я был художественным руководителем проекта, финансовые вопросы — это не моя компетенция», — подчеркнул он.

После допроса показания суду начал давать продюсер проекта Алексей Малобродский.

В зале суда присутствовала народная артистка России Лия Ахеджакова. В ходе допроса обвинитель стал задавать Серебренникову вопросы о рояле, в частности кто и для чего покупал музыкальный инструмент для «Седьмой студии». Диалог между режиссером и обвинителем завершился смешком Ахеджаковой, суд терпеть такое поведение артистки не стал и сделал ей замечание. Если Ахеджакова позволит себе подобное поведение в следующий раз, то ей грозит удаление из зала суда, передает «Царьград».