Доходы лишними не будут: в Госдуме решили, на что потратят профицит бюджета текущего года

Правительство представило в Государственной думе поправки в федеральный бюджет 2018–2020 гг., документ свидетельствует об экономическом росте. Доходы текущего года существенно превысили прогнозы, заложенные в законе прошлого года. Подробнее о том, сколько заработали и куда потратим, — в материале Федерального агентства новостей.

В прошлом году при составлении бюджета государственную казну планировали пополнить доходами в размере 17 072,9 трлн рублей, но к ноябрю 2018 года обнаружилось, что эта сумма будет даже больше — 18 947,6 трлн рублей.

«Мы видим и ожидаем профицит бюджета на уровне 2,5% ВВП, — отметил министр финансов Антон Силуанов, выступая в Госдуме. — За счет экономии на отдельных мероприятиях у нас высвободились дополнительные средства. 349 млрд рублей — вот тот ресурс, которым мы располагаем».

Высвободившиеся средства направят на поддержку села, промышленности и регионов — это три приоритета, которые озвучили при уточнении бюджета.

«Чуть более 10 млрд рублей пойдет на сбалансирование бюджетов в регионах, которые нуждаются в поддержке федерального центра, — сказал Силуанов. — Субъектам, которые испытывают трудности с бюджетом из-за изменений в налоговом законодательстве, мы увеличим помощь на 107 млрд рублей — это компенсирует отмену налога на недвижимое имущество. Кроме того, в текущем году мы поможем тем субъектам РФ, которые получили отрицательный результат в свои бюджеты при изменении методики работы фонда медицинского страхования».

Доходы регионов в этом году выросли почти на 10 трлн рублей, добавил Андрей Макаров, председатель думского комитета по бюджету и налогам.

«По сравнению с предыдущим годом консолидированные доходы регионов выросли на 13,8%, — уточнил депутат. — Но несколько регионов не выполнили условия реструктуризации кредитов, семи регионам пришлось по разным причинам возвратить средства в бюджет. Где-то это безответственная политика на местах, где-то есть объективные обстоятельства, почему регион не справился».

Промышленность, по словам министра финансов, поддержат суммой в 30 млрд рублей — эти деньги выделят на лизинг транспортных средств, производство двигателей, стимуляцию экспортеров. Кроме того, дополнительными средствами поддержат «Межэкономбанк» для улучшения механизма кредитования промышленности.

Другому российскому банку — «Россельхозбанку» — также выделят 20 млрд рублей для поддержки села, а на строительство жилья в сельской местности выделяется дополнительно 1 млрд рублей.

Еще часть сэкономленных ресурсов пойдет на завершение строительства многоквартирных домов, уточнил Силуанов. На 5 млрд рублей будет увеличен капитал фонда защиты прав дольщиков, также финансово поддержат строительство жилого фонда для переселенцев из аварийного жилья. 12 млрд рублей передадут федеральным учреждениям для выполнения майских указов президента страны по увеличению зарплат.

Освободившийся ресурс в 349 млрд рублей — это доходы не нефтегазовой отрасли и от экономии в ходе исполнения бюджета, отметил министр финансов.

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин к выступлению министра добавил, что некоторые средства, заложенные в бюджет, вовсе не были потрачены (например, расходы на безопасность труда, возобновляемые источники энергии, создание медицинского кластера в регионах, судоходство в Арктике, развитие гражданской авиации) или потрачены лишь частично (доступное образование для детей).

«Есть недисциплинированность по отдельным программам, — заявил Кудрин. — Надо изучать, почему не выполняются условия бюджета. Счетная палата не будет ограничиваться констатацией факта — мы должны более строго увязывать выделение финансовых ресурсов с достижением результата — и в ближайший год усовершенствует свой инструментарий для анализа».

Председатель Счетной палаты предсказал снижение роста ВВП до 1,3% в следующем году, замедление общих темпов роста экономики и увеличение инфляции до 4%, а не до 3,4%, как прогнозирует правительство, и нулевой уровень роста реальных доходов россиян в этом году.

Председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров предложил не ориентироваться на нефтегазовые доходы в следующем году, несмотря на то, что зависимость от нефти слабеет быстрее, чем прогнозировали экономисты.

«У нас за последний месяц выросли суммы денег на 503 млрд наших компаний на депозитах, но инвестиций нет, мы просто складируем деньги в банках, — рассказал Макаров. — Если мы хотим роста экономики, нам нужно думать о производительности труда, обеспечивать доверие агентов».

Депутат также напомнил о том, что доходы населения, по сравнению с падением в такое же время прошлого года, в этом ноябре растут — на 3,4%. За январь-сентябрь 2018 года, по данным Макарова, заработная плата выросла на 8,4%.

«Все обязательства, которые государство закладывало при принятии бюджета 2018 года, будут выполнены», — подытожил парламентарий.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин считает, что дополнительные бюджетные средства в оставшиеся месяцы года позволят финансово обеспечить выполнение некоторых пунктов майских указов президента.

«Важно, что при рассмотрении поправок распределяются не только дополнительные доходы, но и в соответствии с предложениями главных распорядителей бюджетных средств перераспределяются уже предусмотренные в госпрограммах средства на те направления, где они будут израсходованы максимально эффективно.

Например, 11,6 миллиарда рублей будет перераспределено в пользу модернизации объектов агропрома и улучшения жилищных условий людей, проживающих в сельской местности. Еще 1,7 миллиарда пойдет на субсидии организациям сельскохозяйственного, транспортного, энергетического машиностроения», — прокомментировал Володин и добавил, что депутаты рассматривают изменения в бюджет 2018–2020 гг. одновременно со вторым чтением проекта бюджета на следующую трехлетку.

Синхронизация работы над этими законопроектами позволит более качественно оценить весь комплекс расходов бюджета и по каждому направлению обеспечить максимально эффективное финансирование», — заявил председатель Госдумы.

Поправки в проект федерального закона о бюджете на 2018 год и период 2019–2020 годов приняты в первом чтении Госдумы, хотя и не единогласно — против выступили некоторые депутаты партий ЛДПР и «Справедливая Россия».