Ученые из США обнаружили парадоксальную пользу ожирения

Дейвис, 13 ноября. Лишний вес может быть полезен при онкологических заболеваниях, поскольку ожирение позитивно воздействует на иммунную систему и не дает опухолям активно расти. К такому парадоксальному выводу пришли ученые из Калифорнийского университета в Дейвисе, штат Калифорния.

До сих пор специалисты полагали, что ожирение выступает дополнительным фактором риска при онкологии, однако исследователи Калифорнийского университета доказали обратное.

Согласно полученным в ходе исследования результатам, ожирение влияет на количество лептина в организме, передает Nature Medicine. Этот гормон отвечает за энергетический обмен. Высокое содержание лептина, по мнению американских ученых, влияет на выработку белка PD-1, который отвечает на иммунный ответ организма.

Эксперименты показали, что лишний вес способен снизить влияние факторов, которые негативно воздействуют на иммунную систему и провоцируют рост опухоли, пишет «Царьград». Однако ученые все же не рискуют утверждать, что ожирение повысит шансы пациентов на исцеление.

Специалисты теперь планируют выработать рекомендации для врачей, чтобы они могли подобрать нужное лечение для пациентов согласно индексу массы тела.

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