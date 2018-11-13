СМИ узнали, что сына премьера Чехии спрятали в России от коррупционного скандала

Прага, 13 ноября. Сына чешского премьер-министра Андрея Бабиша прятали в России, чтобы скрыть его от допросов по делу о незаконном субсидировании от ЕС. Об этом говорится в расследовании журналистов Сабины Слонковой и Йиржи Кубик для издания Seznam.

Зимой 2018 года премьер-министра Чехии и долларового миллиардера Андрея Бабиша лишили неприкосновенности в связи с расследованием. Его подозревают в незаконном получении финансирования от Евросоюза, в размере около двух миллионов евро, для компании «Гнездо ласточки», которая входила в корпорацию Agrofert. «Гнездо ласточки» получила субсидирование как малая фирма, а позже снова вернулась в состав Agrofert. Бабиш при этом является главой корпорации.

Премьер Чехии все обвинения в свой адрес отрицает. По его мнению, расследование инициировали политические противники, а компания находится в доверительном управлении.

Пражское СМИ утверждает, что его авторы нашли 35-летнего сына премьера в одной из европейских стран. Андрей Бабиш-младший рассказал, что во время начала расследования его переправили в Россию. Свое исчезновение из Чехии Бабиш-младший объясняет тем, что отец якобы хотел убрать его подальше от полиции.

Премьер Чехии ранее заявлял, что «Гнездо ласточки» принадлежала его детям от первого брака. Однако Бабиш-младший рассказал журналистам, что все, чем он занимался в компании — подписывал неизвестные ему документы.

Сын чешского премьера отметил, что из России послал сообщение в полицию своей страны, где сообщил, что был похищен. Позже он смог перебраться через Украину в одну из европейских стран, где живет его мать.