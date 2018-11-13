Лукашенко назначил нового посла Белоруссии в России

Минск, 13 ноября. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил бывшего вице-премьера Владимира Семашко послом республики в России. Об этом во вторник информирует агентство «Белта».

Семашко работал заместителем главы правительства Белоруссии 17 лет, в последние годы он курировал топливно-энергетический комплекс, в частности, он регулярно комментировал вопросы, связанные с поставками в страну нефти и газа из РФ. Свою должность Семашко оставил в августе.