Роскомнадзор составит на Google административный протокол и передаст в суд

Москва, 13 ноября. Представители американской корпорации Google примут участие в переговорах в Роскомнадзоре по соблюдению законодательства РФ, 26 ноября в отношении компании составят административный протокол, который будет передан в судебные органы. Об этом сообщил журналистам глава Роскомнадзора Александр Жаров.

«В Роскомнадзоре 14 ноября состоится встреча с представителем Google по подключению к системе фильтрации запрещенного трафика», — сообщил он.

26 ноября в отношении американской корпорации будет составлен административный протокол, добавил Жаров. По его словам, в том случае, если Google до указанной даты подключится к системе, суд должен будет учесть этот факт.

Напомним, Роскомнадзор в конце октября оштрафовал компанию Google, которая владеет одноименной поисковой системой. Поисковик должен был в течение месяца подключиться к реестру запрещенных ресурсов и после этого начать фильтровать поиск. Однако компания не стала принимать к сведению предписания РКН.

Впоследствии РКН инициировал процедуру административного наказания Google, из-за того, что корпорация не подключилась к госреестру запрещенных сайтов.

Стоит отметить, что деятельность Google уже не в первый раз вызывает нарекания у российских властей. Ранее Совет Федерации предупредил компанию о последствиях вмешательства в российские выборы.