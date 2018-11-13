Польша призвала Украину и Литву вместе противостоять «имперской политике Москвы»

Варшава, 13 ноября. Польша призвала Украину и Литву совместно противостоять якобы существующей «имперской политике Москвы», с таким заявлением выступил во вторник глава польского Сената Станислав Карчевский.

Выступая на сессии Парламентской ассамблеи Польши, Литвы и Украины в Вильнюсе, Карчевский заявил, что три страны объединены общим вызовами». По его словам, Варшава, Вильнюс и Киев якобы совместно поддерживают «территориальную целостность Украины». При этом Москву политик бездоказательно обвинил в якобы имеющих место попытках разрушить взаимоотношения трех государств.

«Общим вызовом для Польши, Литвы и Украины есть необходимость отразить угрозу для наших взаимоотношений, вызванную российскими провокациями. В польско-украинских отношениях эти провокации касаются исторической памяти, а в польско-литовских отношениях — проблемы польского меньшинства в Литве», — заверил Карчевский.

Он добавил, что Варшава, Вильнюс и Киев настаивают на сохранении и расширении санкций ЕС в отношении России.

Киев начал военную кампанию против Донецкой и Луганской народных республик весной 2014 года после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости. За время вооруженного конфликта его жертвами, по данным ООН, стали более 10 тысяч человек. Несмотря на минские соглашения и введенный режим прекращения огня, из республик продолжают поступать сообщения о регулярных обстрелах со стороны ВСУ.

При этом украинские власти пытаются бездоказательно обвинить Москву в неком «вмешательстве» во внутреннюю политику Украины. Россия неоднократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта в Донбассе и заинтересована в том, чтобы Киев как можно скорее разрешил кризис в стране.

В марте Польша приняла закон, вводящий уголовную ответственность за пропаганду «бандеровской идеологии». Варшава осуждает Киев за героизацию «Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии» (запрещена в РФ). В ходе Волынской резни ОУН массово уничтожает этнических поляков.

Кроме того, конфликт с соседями возник у Украины из-за принятия прошлой осенью нового закона об образовании. Согласно ему, в украинских школах после пятого запрещается преподавание на каком-либо другом языке, кроме украинского. Венецианская комиссия назвала закон дискриминационным по отношению к национальным меньшинствам, проживающим на Украине.