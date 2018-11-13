Сирия на грани столкновения в Идлибе: смогут ли Россия и Турция добиться от боевиков выполнения обязательств

Несмотря на скорое истечение второго срока реализации Анкарой сочинских соглашений по стабилизации обстановки на северо-западе Сирии, ситуация в Идлибе наоборот продолжает накаляться. В том, что сейчас происходит в зоне деэскалации — разбиралось Федеральное агентство новостей (ФАН).

Несмотря на то, что протурецкая коалиционная группировка «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир» в целом приняла условия российско-турецких соглашений, принятых 17 сентября в Сочи, радикальные формирования продолжают оставаться в районах демилитаризованной зоны и вести провокационные атаки позиций сирийских правительственных войск.

Так, например, командование террористического альянса «Джебхат ан-Нусры»1 (запрещена в РФ) «Хайят Тахрир аш-Шам» привело все свои службы безопасности и «штабы операций» в повышенную готовность. Кроме этого, сообщается о перестрелках, которые прошли буквально этой ночью между подразделениями САА и боевиками в районах Рашидин, Аль-Мансура и Аз-Захра, расположенных к западу от Алеппо.

Несколько дней назад, 8-го ноября группировка «Джейш аль-Изза» атаковала с помощью ПТРК BGM-71 TOW позиции сирийских правительственных войск в районе деревни Аз-Залакийят на севере провинции Хама, в результате чего погибло двое военнослужащих САА. На следующий день, в ответ на эти действия, 81-й батальон спецопераций 4-ой механизированной дивизии провел спецоперацию, ликвидировав около 20 джихадистов, действовавших вблизи линии соприкосновения сил, однако это не остановило боевиков, и они снова атаковали проправительственные силы. Нападению подвергся блокпост Сирийской арабской армии и «Национальных сил обороны» (NDF) в поселении Тарабия. И хотя нападение было отбито, в ходе боев погибло четверо военнослужащих из 5-го штурмового корпуса и двое из 2-ой бригады САА.

Все это происходит на фоне слухов, которые распространяют «оппозиционные» источники. Якобы сирийское правительство выдвинуло ультиматум боевикам в районе Аз-Захра к северо- западу от Алеппо, и если они те не покинут данную территорию, правительственные войска начнут наступление.

Ситуацию Федеральному агентству новостей (ФАН) прокомментировал военный эксперт, главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин.

«На текущий момент очевидно, что Турция не смогла в полной мере обеспечить реализацию сочинских соглашений по демилитаризации Идлиба. На ряде направлений, где группировки более-менее контролируются Турцией, она в принципе может показать какой-то прогресс. С другой стороны на тех участках, где доминируют «Ан-Нусра» и аффилированные с ней группировки, прогресс фактически не наблюдается: не было выведено тяжелое вооружение, не были выведены сами боевики. Более того, джихадисты продолжают заниматься обстрелами сирийских военных, Сирия, в свою очередь проводит ответные действия, уничтожая боевиков», — объяснил собеседник ФАН.

Эксперт констатировал, что в полной мере сочинские соглашения пока не работают, и поскольку приближается второй дедлайн (15 октября), который был прописан в Сочи, возникает вопрос, что же будет дальше? Признает ли Россия текущее положение дел нормальным или же будет настаивать на том, чтобы Турция либо сама начала операцию по ликвидации боевиков, либо не мешала бы проводить операцию сирийской армии?

«Здесь все уже будет зависеть от позиции России. Признает ли она действия Турции соразмерными ее обязательствам, либо она будет настаивать на том, чтобы Турция что-то предпринимала. Потому что сохранять текущую ситуацию невыгодно ни России, ни Сирии», — отметил собеседник ФАН.

Комментируя информацию об ультиматуме сирийского правительства боевикам в Алеппо, Борис Рожин обратил внимание на то, что правительственные войска уже проводит локальные операции, которые близки к контртеррористическим.

«Они направлены на уничтожение боевиков на западе Алеппо и в северной Хаме. Но говорить о полномасштабном наступлении пока не стоит, поскольку часть сил, которые были сконцентрированы в сентябре для наступления на Идлиб, сейчас разбросаны по Сирии: часть перебросили в Эс-Сувейду для зачистки от остатков ИГИЛ1 (запрещено в РФ), какие-то силы были направлены в провинцию Дейр-эз-Зор», — напомнил собеседник ФАН.

По словам эксперта, сейчас в районе Идлиба нет той концентрации войск, которая могла бы быть связана с подготовкой наступления, а поэтому информация об ультиматуме сирийского правительства боевикам на западе Алеппо, скорее всего, является пропагандой джихадистов.

«Они опасаются, что Турция если и не перестанет их защищать, то на дипломатическом уровне согласует военную операцию не во всем Идлибе, а на определенных участках, где действуют наиболее радикальные боевики, и под предлогом выполнения сочинской сделки начнутся локальные наступательные действия, в которых основу составят сирийские военные», — подытожил Борис Рожин.

1 Организация запрещена на территории РФ.