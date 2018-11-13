Эксперт назвал антиконституционным новый порядок взимания штрафов ГИБДД

Москва, 13 ноября. Депутат Государственной думы РФ Зариф Байгускаров подготовил поправки в закон «Об исполнительном производстве», согласно которым в следующем году планируется ввести упрощенную систему оплаты штрафов за нарушение Правил дорожного движения, если их сумма не превышает трех тысяч рублей. Это, по мнению единоросса, позволит оплачивать штраф без возбуждения исполнительного производства.

Российский политический и общественный деятель, юрист, вице-председатель Движения автомобилистов России Леонид Ольшанский заявил Федеральному агентству новостей, что данное предложение не выдерживает с его стороны никакой критики, так как является грубым нарушением Конституции.

«Штрафы предусмотрены и Уголовным кодексом, и Кодексом об административных правонарушениях, и Налоговым кодексом, — отметил он. — В КоАП — 32 главы, и в них есть ответственность за нарушение таможенных, налоговых, паспортных, строительных, иных правил и норм. Получается, депутат нарушает статью 19 Конституции РФ, где говорится, что «все равны перед законом и судом».

Значит, пояснил адвокат и правозащитник, Байгускаров хочет поставить водителя «в наихудшее положение по сравнению со строителями, таможенниками, контрабандистами, браконьерами и так далее».

«У нас есть порядок и есть законы, серьезные и правильные: «Об исполнительном производстве», «О судебных приставах», — сказал Ольшанский. — Любой штраф должен направляться на исполнение судебным приставам, а вот они уже должны решать. А то что же получается, будем автоматически снимать у него (нарушителя ПДД. — Прим. ФАН) деньги? А с мелкого хулигана, которому назначили штраф, не будем, да? Так это же дискриминация!»

Вице-председатель Движения автомобилистов России уверен, что принятия данных поправок в закон допустить никак нельзя.

«Конституционный суд РФ все время говорил и говорит — или всем, или никому. По любому вопросу», — приводит юрист следующий аргумент в доказательство своей точки зрения.

Ранее депутаты и эксперты рассказали, что нужно делать водителям при получении штрафа за превышение так называемой «средней скорости».