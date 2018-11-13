Хотели напугать и сели в лужу: эксперт объяснил злоключения НАТО на учениях в Арктике

Осло, 13 ноября. Завершившиеся в Норвегии масштабные учения НАТО Trident Juncture – 2018 отметились целям рядом крупных происшествий. Источник в Минобороны России объяснил, с чем связаны злоключения военных альянса.

Апогеем неудач на воде, безусловно, стало столкновение норвежского боевого корабля «Хельге Ингстад» с танкером. Теперь фрегат, скорее всего, спишут в утиль. Следом повреждения получили два десантных судна «Нью-Йорк» и «Ганстон Хилл». Они пострадали в результате шторма у берегов Исландии.

Пострадали и военные корабли Канады «Галифакс» и «Торонто». «Галифакс» — в результате пожара в машинном отделении, а «Торонто» — в результате из строя системы электрообеспечения, после чего также произошло возгорание.

На земле солдат НАТО также ждали трудности. Тут отметились американские военные автомобили, угодившие сразу в четыре ДТП.

По мнению источника газеты «Известия», в злоключениях участников Trident Juncture виноват в первую очередь «эффект масштаба»: он вставлял палки в колеса военнослужащих, мешая их слаженному взаимодействию. Получается, хотели грозно напугать своими необъятными силами, но в итоге навредили сами себе, и сели в лужу.

«В масштабных маневрах вероятность происшествий возрастает чисто статистически, особенно когда речь идет о таком сложном регионе, как приполярная зона», — пояснил собеседник издания.

Кроме того, он указал и на нехватку хорошо подготовленных кадров

«На крупные маневры собирают всех, кто что-то умеет, а не только «спецов» с богатым опытом и показухи, и боевых действий», — пояснил источник.

Отметим, что проблемы на учениях были вызваны не только плохой погодой и авариями на воде и на земле. Сложности всплыли и при развертывании войск в нужных регионах: тут военной машине НАТО помешало отсутствие дорог и нужных мостов, бюрократические проволочки, а именно необходимость долго согласовывать и урегулировать передвижения сил на правовом уровне.

Что касается массовых перебросок по воздуху, то их в составе НАТО способны совершить только американские ВВС, но они озабочены и присутствием своего контингента в других регионах мира.

На многочисленные проблемы, с которыми столкнулись военные, указывали и руководители Североатлантического альянса. Причем не стеснялись сетовать публично. В частности, глава международного штаба НАТО генерал-лейтенант Ян Брук признал, что у организации «нет потенциала для конкуренции с великими державами», и ситуация не изменится, если у альянса не будет сил обеспечения — поездов и судов снабжения, которые необходимы для проведения операций такого масштаба».