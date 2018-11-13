Евро и доллар подешевели на открытии торгов Мосбиржи

Москва, 13 ноября. На открытии торгов на Московской бирже доллар и евро подешевели. Об этом свидетельствуют данные биржи.

Европейская валюта на открытии торгов к 10.00 упала на 21 копейку и составила 76,1 рубля. В течение часа после открытия курс евро опустился до 76,01 рубля.

Что касается доллара, то на 10.00 он, упав на 21 копейку, составил 67,64 рубля, в течение часа американская валюта колебалась на уровне 66,72-67,61. К 11.00 курс доллара установился на уровне 67,67.

«Свободная пресса» напомнила, что установленный Центробанком официальный курс доллара на 14 ноября составил 67, 5238, евро — 76,0926.