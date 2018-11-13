Сирия сегодня: Алеппо под обстрелом, беженцы получили гуманитарную помощь в Хомсе

Сирия, 13 ноября. Министерство обороны Российской Федерации отчиталось о ситуации на территории Сирийской Арабской Республики (САР). Военные РФ доставили гуманитарную помощь в Хомс. При ударе международной антитеррористической коалиции по Дейр-эз-Зору погибли и пострадали свыше 60 человек. Последние новости Сирии — в материале Федерального агентства новостей.

Ситуация в САР

Российская Федерация в рамках работы комиссии по перемирию в САР за прошедшие сутки зафиксировала четыре нарушения режима прекращения огня, турецкая сторона — ни одного, сообщается в информационном бюллетене министерства обороны Российской Федерации.

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано четыре случая стрельбы в провинциях: Алеппо — три, Идлиб — один. Турецкой частью представительства нарушений не зафиксировано», — говорится в сообщении.

Кроме того, в министерстве обороны добавили, что в течение дня российский Центр по примирению враждующих сторон доставил гуманитарную помощь в населенный пункт Кабр-Эс-Сит (провинция Дамаск). Было выдано 250 продовольственных наборов весом 1,08 тонны.

Гуманитарная помощь

Российские военные доставили гуманитарную помощь для беженцев, которые находятся в Хомсе. Об этом заявил представитель центра Аскольд Волошин.

«В центре для беженцев проживает 110 человек — всего 33 семьи. Сейчас основная проблема для них — это нехватка теплых вещей и топлива, потому что наступает зимний сезон. Мы привозим им гуманитарную помощь — последний раз передали 100 продуктовых пайков и 50 одеял», — сказал Волошин.

Заметим, что центр для беженцев в Хомсе располагается в районе Кусур. Там во время активной фазы войны шли ожесточенные боестолкновения. Единственное здание, которое уцелело, — школа. Сейчас там размещены беженцы из Ракки и Идлиба.

Как сообщают военные РФ, центр был создан совсем недавно. Людей привозили в Хомс из уже опустевших лагерей.

Коалиция за работой

Сирийские СМИ сообщают, что в результате авиаудара коалиции во главе с Соединенными Штатами в деревне Аш-Шаафа в провинции Дейр-эз-Зор погибли и получили ранения более 60 мирных жителей.

Отметим, что неделей ранее провинция уже подвергалась авиационным ударам коалиционных сил с применением запрещенного международными конвенциями белого фосфора.

Коалиция наносила удары по городу 13 и 29 октября. Официальный Дамаск призвал Организацию Объединенных Наций (ООН) принять меры в отношении виновных и прекратить незаконное пребывание коалиции на территории САР. В свою очередь официальный представитель Пентагона не стала раскрывать, что за боеприпасы коалиция применяет в САР, но они «соответствуют международным нормам».