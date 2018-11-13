Орнитологи открыли птицу, которая является гибридом трех видов

Вашингтон, 13 ноября. Американские орнитологи обнаружили новую птицу, которая является гибридом сразу трех видов камышевок. Как пишет Biology Letters, изучив птицу, исследователи нашли гены золотистого крылатого щипка и сине-крылатой камышевки, а также каштановой камышевки.

При этом от первого вида птица получила форму тела, от второго – оперение, а от третьего вида унаследовала голос. Как уточнили эксперты, ранее они не сталкивались с таким явлением. О незнакомой птице ученым рассказал американец Лоуэлл Баркет, наблюдавший за ней в районе Роринг-Спринг в мае.

Сообщение привлекло внимание орнитолога Дэвида Тойса, который 26 июня поймал птицу, приманив ее записью пения американской горихвостки. По мнению эксперта, открытие дает большой толчок для изучения движения генов между разными видами.