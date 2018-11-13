Новая «зрада» во Львове: украинцы разглядели на памятнике ноябрьской революции «изображение Путина»

Львов, 13 ноября. Во Львове разгорается скандал вокруг новой «зрады». На барельефе памятника, установленного в честь 100-летия государства-однодневки «Западноукраинской народной республики», жители города разглядели «изображение» президента России Владимира Путина. Некоторые украинцы возмущены и требуют переделать скульптуру.

По задумке авторов памятника, на барельефе, посвященном ноябрьской революции, должны были изобразить стрельца Степана Паньковского. Согласно историческим данным, именно он закрепил украинский флаг на шпиле ратуши во время «Ноябрьского чина» во Львове в 1918 году. Однако горожане в скульптуре стрельца совсем не видят.

«Большинство из тех, кто откликнулся и комментировал, однозначно рассмотрели схожесть данного изображения с образом президента России», — заявил житель Львова Ростислав Коваль в эфире телеканала НТА.

Бывший военный реконструктор Константин Василькевич не исключил, что схожесть портрета Паньковского с Путиным на барельефе могла быть неслучайной. По его словам, скульпторы могли пойти на этот шаг умышленно.

Однако автор барельефа это отрицает. По его словам, никаких схожих черт между Путиным и Паньковским в его работе нет.

Будут ли переделывать барельеф в связи со скандалом, пока неясно.