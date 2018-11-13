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Столтенберг похвалился увеличившимися военными расходами стран НАТО

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Столтенберг похвалился увеличившимися военными расходами стран НАТО

Берлин, 13 ноября. 11 из 29 стран, входящих в состав Североатлантического альянса, увеличили свои военные расходы до 2% от ВВП, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Ситуация смешанная, но она гораздо лучше, чем три года назад, когда достижение цели в 2% от ВВП обеспечили три члена Альянса, а теперь еще восемь союзников», — сказал он на промышленном форуме НАТО в Берлине​​​.

При этом Столтенберг констатировал, что от государств-членов Альянса «крайне трудно получить политическую поддержку» касаемо повышения оборонных расходов. В то же время генсек НАТО подчеркнул, что все союзники по блоку прекратили их сокращать.

В среднем по членам НАТО в Европе объем расходов на оборону на данный момент составляет менее 1,5% от ВВП против 3% в конце периода холодной войны, добавил он.

Напомним, повышение расходов на оборону связано с планами НАТО, согласно которым все члены альянса к 2024 году должны тратить на оборону не менее 2% от своего ВВП.

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Ранее комитет бундестага по бюджету во время заключительного заседания утвердил проект федерального бюджета ФРГ на следующий год, согласно которому предполагается увеличение расходов Германии на оборону на 12%. Если в 2018 году в бюджете закладывалось на данную статью 38,5 миллиарда евро, то теперь речь идет о 43,2 миллиарда евро.

Автор: Екатерина Кухарева
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