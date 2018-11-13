Эксперт рассказал, как после выборов может измениться курс Донбасса

Москва, 13 ноября. Республики Донбасса получили шанс на преображение. Таким мнением, комментируя состоявшиеся в ДНР и ЛНР выборы, поделился журналист и политолог Андрей Бабицкий.

Эксперт подчеркнул, что сравнивать нынешние выборы с выборами 2014 года некорректно. Тогда, уверен Бабицкий, республикам требовались сильные лидеры, которые способны были повести людей за собой. Сейчас, несмотря на то, что конфликт в Донбассе не завершен, ставка делается на другое: на решение самых насущных проблем населения республик, на экономическое развитие.

За политическое урегулирование в ДНР и ЛНР возьмутся после установления относительного затишья на фронте, рассказал Бабицкий в интервью «Известиям». Он напомнил, что ситуация в регионе постепенно налаживается, а новым руководителям, по всей видимости, удастся выполнить свои обещания.

Напомним, выборы в ДНР и ЛНР состоялись в воскресенье. Главой Луганской народной республики был избран Леонид Пасечник, в ДНР наибольшее количество голосов было отдано в поддержку Дениса Пушилина.

Член комитета Совфеда РФ по международным делам Сергей Цеков, комментируя состоявшиеся в Донбассе выборы, заявил, что жители ДНР и ЛНР показали, что не хотят ждать воссоединения с Россией 23 года. Сенатор подчеркнул, что движение в сторону РФ не может быть быстрым, однако в регионе бережно сохраняют русский язык и любовь к российской культуре, что приближает республики к цели.