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Черчесов назвал нового капитана сборной России на матчи с Швецией и Германией

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Черчесов назвал нового капитана сборной России на матчи с Швецией и Германией

Москва, 13 ноября. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал капитана в матчах национальной команды против Германии и Швеции. Об этом наставник сообщил журналистам.

Капитаном российской сборной будет полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский.

«Капитаном национальной сборной по футболу будет Газинский», — сказал Черчесов.

Газинского уже поздравил с назначением его футбольный клуб «Краснодар». 

Ранее Газинский выводил команду с капитанской повязкой на контрольный матч против сборной Чехии, в котором россияне разгромили соперников со счетом 5:1.

Действующий капитан сборной России, игрок петербургского «Зенита» Артем Дзюба пропустит часть сбора команды из-за травмы колена.

Напомним, сборная России проведет контрольный матч против Германии 15 ноября в Лейпциге, игра Лиги Наций против Швеции состоится 20 ноября.

Автор: Дарья Смолина
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