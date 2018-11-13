Черчесов назвал нового капитана сборной России на матчи с Швецией и Германией

Москва, 13 ноября. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал капитана в матчах национальной команды против Германии и Швеции. Об этом наставник сообщил журналистам.

Капитаном российской сборной будет полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский.

«Капитаном национальной сборной по футболу будет Газинский», — сказал Черчесов.

Газинского уже поздравил с назначением его футбольный клуб «Краснодар».

Ещё одна отличная новость пришла из стана сборной России ????



Капитаном @TeamRussia на предстоящий матч с Германией станет Юрий Газинский ????



Мы поздравляем Юрия и желаем ему удачи! ????????????#БыкиВСборной pic.twitter.com/iwyXPLynqX — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) November 12, 2018

Ранее Газинский выводил команду с капитанской повязкой на контрольный матч против сборной Чехии, в котором россияне разгромили соперников со счетом 5:1.

Действующий капитан сборной России, игрок петербургского «Зенита» Артем Дзюба пропустит часть сбора команды из-за травмы колена.

Напомним, сборная России проведет контрольный матч против Германии 15 ноября в Лейпциге, игра Лиги Наций против Швеции состоится 20 ноября.