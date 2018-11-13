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Путин начал встречу с президентом Сингапура

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Путин начал встречу с президентом Сингапура

Сингапур, 13 ноября. Президент Российской Федерации Владимир Путин начал встречу с главой Сингапура Халомой Якоб в резиденции президента республики — дворце Истана.

Традиционная церемония официальной встречи глав государств состоялась на площади перед дворцом. Далее Путин и Якоб прошли в резиденцию, где они приступили к беседе. 

Российский лидер оставил запись в книге почетных гостей дворца.

Во вторник Путин и Якоб посетят государственный обед от имени президента Республики Сингапур в честь президента РФ. Они также примут участие в церемонии закладки первого камня в основание Российского культурного центра и православного храма в Сингапуре.

Напомним, во время встречи Путина с руководством Сингапура будут подписаны межведомственные соглашения и коммерческие контракты​​​. Глава российского государства также примет участие в саммите АСЕАН. 

 

Автор: Тимур Румянцев
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