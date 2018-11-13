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Сирия новости 13 ноября 12.30: ИГ атаковало курдов к западу от Ракки, очередные стычки внутри ССА в Африне

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SDF в районе Ат-Табки

Сирия, 13 ноября. Террористы ИГ1 уничтожили четверых радикалов SDF**** на КПП к западу от Ракки. В Африне на северо-западе Алеппо отмечается рост напряженности в рядах боевиков ССА**. «Джебхат ан-Нусра»1*** утверждает, что ликвидировала ячейку ИГИЛ1 в окрестностях Идлиба, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: провели ответные артиллерийские обстрелы позиций радикалов-исламистов в западных предместьях Алеппо.

Сирийская свободная армия (ССА): понесла серьезные потери в ходе очередных вооруженных стычек в своих рядах в городе Африн.

«Исламское государство»1 (ИГИЛ): лишилось одной из своих «спящих ячеек», действовавшей в окрестностях Идлиба.

Курды: потеряли четверых бойцов в результате нападения джихадистов ИГ на КПП к западу от Ракки.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1 («Джебхат ан-Нусра»): утверждает, что нанесла урон проправительственным силам на северо-западе провинции Хама.

Карта военных действий в Сирии

Провинция Алеппо

Карта военных действий — Алеппо

Сирийская арабская армия (САА) провела артиллерийские обстрелы опорных пунктов радикальных исламистов, отказавшихся от соблюдения условий российско-турецкого Меморандума, в западных предместьях Алеппо. По информации канала Jisr TV, удары наносились по позициям боевиков вблизи пригородов Аль-Мансура и Аль-Рашидин. Огонь открывался правительственными силами в ответ на недавние обстрелы боевиков по окраинам административного центра провинции. Сведений о потерях джихадистов портал не сообщает.

Внутри группировки «Аль-Хамза», являющейся частью Сирийской свободной армии (ССА), происходят очередные вооруженные конфликты. Новые междоусобные стычки фиксировались в районе Махмудия города Африн на северо-западе Алеппо, передает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR). Отмечается, что обе стороны противостояния понесли серьезный урон, однако точные данные о масштабах потерь пока устанавливаются.

Провинция Идлиб

Карта военных действий — Идлиб

Отряды террористического объединения «Хайят Тахрир аш-Шам» вскрыли очередную «спящую ячейку» «Исламского государства», которые в большом количестве действуют в провинции Идлиб. Как утверждает новостной Twitter-ресурс (@jisrtv), подпольная бандгруппа дислоцировалась в восточных окрестностях административного центра региона. По сведениям канала, все ее члены были арестованы. Напомним, деятельность террористов ИГИЛ в районах «Большого Идлиба» заметно активизировалась после того, как большое число джихадистов бежало туда из «Акербатского котла». Несмотря на многочисленные спецоперации «Джебхат ан-Нусры» против остатков ИГ в этой области, последние по-прежнему сохраняют высокую активность на этом направлении.

Провинция Ракка

Карта военных действий — Ракка

Подконтрольное «Исламскому государству» агентство Al Amaq передает, что джихадисты ИГИЛ уничтожили четверых курдских бойцов на блокпосте Сирийских демократических сил (SDF) недалеко от поселка Шувейхат к северу от Ат-Табки в западной части провинции Ракка. В прошлом году город, как и вся северная часть региона, был захвачен курдами при поддержке сил международной коалиции, возглавляемой США. Несмотря на это, там по-прежнему действуют подпольные ячейки террористической группировки, которые регулярно совершают нападения на позиции «Демократических сил» и проводят теракты, в результате чего на этом направлении нередко гибнут и гражданские лица.

Провинция Хама

Карта военных действий — Хама

По сообщению оппозиционного Twitter-канала HAMAH NOW, союзные правительственным войскам САР подразделения бойцов-ополченцев понесли потери на северо-западе провинции Хама при попытке проникнуть на удерживаемые террористами «Тахрир аш-Шам» территории. Утверждается, что это произошло на окраине деревни Аль-Джанабра. Согласно сведениям новостного ресурса, союзники САА потеряли нескольких бойцов ранеными и убитыми. Эта информация, тем не менее, нуждается в проверке. Напомним, что часть бандгрупп «Ан-Нусры» и подконтрольных ей вооруженных формирований отказались от вывода сил из буферной зоны на северо-западе Сирии, установленной по итогам переговоров России и Турции.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

Автор: Алексей Громов
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