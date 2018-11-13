Сирия, 13 ноября. Террористы ИГ1 уничтожили четверых радикалов SDF**** на КПП к западу от Ракки. В Африне на северо-западе Алеппо отмечается рост напряженности в рядах боевиков ССА**. «Джебхат ан-Нусра»1*** утверждает, что ликвидировала ячейку ИГИЛ1 в окрестностях Идлиба, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: провели ответные артиллерийские обстрелы позиций радикалов-исламистов в западных предместьях Алеппо.

Сирийская свободная армия (ССА): понесла серьезные потери в ходе очередных вооруженных стычек в своих рядах в городе Африн.

«Исламское государство»1 (ИГИЛ): лишилось одной из своих «спящих ячеек», действовавшей в окрестностях Идлиба.

Курды: потеряли четверых бойцов в результате нападения джихадистов ИГ на КПП к западу от Ракки.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1 («Джебхат ан-Нусра»): утверждает, что нанесла урон проправительственным силам на северо-западе провинции Хама.

Провинция Алеппо

Сирийская арабская армия (САА) провела артиллерийские обстрелы опорных пунктов радикальных исламистов, отказавшихся от соблюдения условий российско-турецкого Меморандума, в западных предместьях Алеппо. По информации канала Jisr TV, удары наносились по позициям боевиков вблизи пригородов Аль-Мансура и Аль-Рашидин. Огонь открывался правительственными силами в ответ на недавние обстрелы боевиков по окраинам административного центра провинции. Сведений о потерях джихадистов портал не сообщает.

Внутри группировки «Аль-Хамза», являющейся частью Сирийской свободной армии (ССА), происходят очередные вооруженные конфликты. Новые междоусобные стычки фиксировались в районе Махмудия города Африн на северо-западе Алеппо, передает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR). Отмечается, что обе стороны противостояния понесли серьезный урон, однако точные данные о масштабах потерь пока устанавливаются.

Провинция Идлиб

Отряды террористического объединения «Хайят Тахрир аш-Шам» вскрыли очередную «спящую ячейку» «Исламского государства», которые в большом количестве действуют в провинции Идлиб. Как утверждает новостной Twitter-ресурс (@jisrtv), подпольная бандгруппа дислоцировалась в восточных окрестностях административного центра региона. По сведениям канала, все ее члены были арестованы. Напомним, деятельность террористов ИГИЛ в районах «Большого Идлиба» заметно активизировалась после того, как большое число джихадистов бежало туда из «Акербатского котла». Несмотря на многочисленные спецоперации «Джебхат ан-Нусры» против остатков ИГ в этой области, последние по-прежнему сохраняют высокую активность на этом направлении.

Провинция Ракка

Подконтрольное «Исламскому государству» агентство Al Amaq передает, что джихадисты ИГИЛ уничтожили четверых курдских бойцов на блокпосте Сирийских демократических сил (SDF) недалеко от поселка Шувейхат к северу от Ат-Табки в западной части провинции Ракка. В прошлом году город, как и вся северная часть региона, был захвачен курдами при поддержке сил международной коалиции, возглавляемой США. Несмотря на это, там по-прежнему действуют подпольные ячейки террористической группировки, которые регулярно совершают нападения на позиции «Демократических сил» и проводят теракты, в результате чего на этом направлении нередко гибнут и гражданские лица.

Провинция Хама

По сообщению оппозиционного Twitter-канала HAMAH NOW, союзные правительственным войскам САР подразделения бойцов-ополченцев понесли потери на северо-западе провинции Хама при попытке проникнуть на удерживаемые террористами «Тахрир аш-Шам» территории. Утверждается, что это произошло на окраине деревни Аль-Джанабра. Согласно сведениям новостного ресурса, союзники САА потеряли нескольких бойцов ранеными и убитыми. Эта информация, тем не менее, нуждается в проверке. Напомним, что часть бандгрупп «Ан-Нусры» и подконтрольных ей вооруженных формирований отказались от вывода сил из буферной зоны на северо-западе Сирии, установленной по итогам переговоров России и Турции.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)