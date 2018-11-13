Путин прибыл в Сингапур с трехдневным визитом | 13 ноября | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Путин прибыл в Сингапур с трехдневным визитом Владимир Путин сегодня прибыл в Сингапур. Визит российского лидера в республику продлится три дня. Президент уже начал встречу с главой Сингапура в его резиденции. Лидеры двух стран также примут участие в церемонии закладки первого камня в основание Российского культурного центра и православного храма в Сингапуре. Отметим, во время встречи Путина с руководством республики будут подписаны межведомственные соглашения и коммерческие контракты. Кроме того, российский лидер примет участие в саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии и проведет ряд двусторонних встреч, в частности, с главой правительства Японии, а также южнокорейским лидером.

Израиль уничтожил штаб-квартиру ХАМАС в Секторе Газа Армия обороны Израиля опубликовала ролик, демонстрирующий уничтожение объектов палестинского движения ХАМАС в Секторе Газа. Ранее стороны обменялись ракетными ударами, обстановка в течение минувших суток заметно осложнилась. Видеозапись атаки опубликована в Twitter. Утверждается, что на ней запечатлено уничтожение штаб-квартиры ХАМАС. Напомним, ранее Тель-Авив сообщил, что с палестинской территории были выпущены по меньшей мере 300 ракет.

Минобороны РФ рассказало о повреждениях «Адмирала Кузнецова» при ЧП в Мурманске Минобороны России рассказало о повреждениях авианосца «Адмирал Кузнецов» при ЧП в Мурманске. Об этом на селекторном совещании рассказал заместитель министра Алексей Криворучко. Инцидент произошел в ночь на 30 октября при спуске на воду тяжелого авианесущего крейсера. На судостроительном заводе были нештатно заполнены цистерны плавучего дока ПД-50, и он резко ушел под воду. В результате на палубу упал кран, который повредил часть корабля. Во время аварийной ситуации пострадали четыре человека, один пропал без вести. Криворучко уточнил, что специально созданная комиссия оценила нанесенный судну ущерб. Было установлено, что значительных повреждений «Адмирал Кузнецов» не получил. Сейчас специалисты работают над их устранением.