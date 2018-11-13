«Вас держат за рабов»: политолог раскрыл истинное отношение США к Украине

Москва, 13 ноября. США руками Киева разрушают украинскую экономику, в том числе угольную отрасль. Об этом заявил политолог Сергей Марков.

Он напомнил, как президент Украины Петр Порошенко заявил, что гордится поставками пенсильванского угля, которые по территории Украины также везут американские электровозы. При этом политолог напомнил, что когда-то Украина и сама экспортировала уголь, причем своим же транспортом.

«Вам не стыдно вообще, что вас держат за рабов? И за идиотов тоже», — задался вопросом Марков, обращаясь к украинским властям в эфире телеканала «Россия-1».

Политолог с сожалением констатировал, что разрыв экономических связей России и Украины привел к «чудовищным» последствиям и резкому снижению уровня жизни. При этом все происходящее на Украине неслучайно, считает Марков. По его мнению, Киеву выгодно иметь «нищих молодых людей», которых «легче забрать в армию и бросить в Донбасс», пишет «ПолитНавигатор».

Напомним, с ноября цены на газ на Украине выросли на 23,5%, несмотря на то, что население страны неоднократно жаловалось на высокие тарифы. Повышение стоимости топлива являлось одним из основных условий Международного валютного фонда при оказании финансовой помощи Киеву. Теперь тысяча кубометров газа обойдется жителям страны в 8548 гривен (чуть более 300 долларов).