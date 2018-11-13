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Молдавским пенсионерам для получения пенсии придется подтверждать, что они еще живы

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Молдавским пенсионерам для получения пенсии придется подтверждать, что они еще живы

Кишинев, 13 ноября. Молдавских пенсионеров могут заставить подтверждать, что они еще живы, в противном случае власти страны лишат их выплат, следует из законопроекта, разработанного депутатом Демпартии Валентиной Булигой.

Как уточняется в документе, пенсионеры, проживающие за границей, должны будут каждые полгода предоставлять в Национальную кассу социального страхования соответствующий специальный сертификат.

«Если правомочное лицо получает пенсию в Республике Молдавия и постоянно проживает за рубежом, то человек обязуется предъявлять каждые шесть месяцев в Национальную кассу социального страхования сертификат, свидетельствующий, что он жив», — говорится в законопроекте.

Заполнять сертификат проживающим за рубежом молдавским пенсионерам нужно будет в дипломатической миссии или в консульстве. Если сертификат не будет подписан пенсионером лично, выплаты прекратятся.

Законопроект может вступить в силу с 1 января 2019 года, если его поддержат депутаты Молдавии.

Автор: Василий Котов
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