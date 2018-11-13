Минобороны РФ рассказало о повреждениях «Адмирала Кузнецова» при ЧП в Мурманске

Москва, 13 ноября. Авианосец «Адмирал Кузнецов» не получил значительных повреждений при падении крана на палубу при выходе корабля из плавучего дока на 82-м судоремонтном заводе в поселке Росляково в Мурманске. Об этом на селекторном совещании рассказал заместитель министра обороны России Алексей Криворучко.

Инцидент произошел в ночь на 30 октября при спуске на воду тяжелого авианесущего крейсера. На судостроительном заводе были нештатно заполнены цистерны плавучего дока ПД-50, и он резко ушел под воду​​​. В результате на палубу упал кран, который повредил часть корабля. Во время аварийной ситуации пострадали четыре человека, один человек пропал без вести.

Криворучко уточнил, что специально созданная комиссия оценила нанесенный кораблю ущерб. Было установлено, что значительных повреждений «Адмирал Кузнецов» не получил. Сейчас специалисты работают над устранением этих повреждений.