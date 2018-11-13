Избирком Мадагаскара опроверг сообщения о взяточничестве и нарушениях на выборах

Антананариву, 13 ноября. Избирательная комиссия опровергла сообщения о взяточничестве и нарушениях на выборах, о которых заявили бывшие президенты и кандидаты на этот пост Марк Равалуманана и Эри Радзаунаримампианина.

Действующий глава государства Радзаунаримампианина ранее заявил, что в ходе голосования было выявлено много нарушений. По его мнению, результаты выборов можно считать недействительными. Его поддержал Равалуманана, оба претендента на должность лидера Мадагаскара уверены, что могут выиграть президентскую гонку.

Руководитель госучреждения CENI Ив Херинирина Ракотоманана призвал кандидатов в президенты предоставить подтверждения их слов, пишет Namibian.

«Закон гласит, что мы должны выпустить полные результаты к 20 ноября — и это то, что мы сделаем», — отметил он.

Напомним, по результатам обработки 42,45% избирательных бюллетеней определились два лидера – это Андри Радзуэлина и Равалуманана, известный как «молочный магнат». Оба в разное время занимали пост президента государства и были главными действующими лицами «кровавого кризиса» 2009 года.

При этом наблюдательная миссия Европейского союза по предварительным итогам выборов президента Мадагаскара пришла к выводу, что малагасийцы проголосовали в мирной обстановке за укрепление демократии. Глава миссии Кристиан Преда подчеркнул, что были соблюдены не все рекомендации ЕС.