«GM-АвтоВАЗ» выпустил 700-тысячный внедорожник Chevrolet Niva

Москва, 13 ноября. С конвейера «GM-АвтоВАЗ» выпущен 700-тысячный внедорожник Chevrolet Niva. Юбилейный экземпляр автомобиля был произведен в понедельник в комплектации LE+ и цвете «Млечный путь».

Производство Chevrolet Niva было начато в сентябре 2002 года. За это время модель претерпела более 1,5 тысячи изменений, в конструкцию внедорожника были включены новые опции. Сейчас автомобиль выпускается в шести комплектациях, а его цена варьируется между 628 тысячами рублей и 775 тысячами рублей.

Как отметили в пресс-службе «GM-АвтоВАЗ», внедорожник продолжает пользоваться популярностью среди автомобилистов. С января по октябрь 2018 года было реализовано 23 358 экземпляров Chevrolet Niva.

Ранее компания «GM-АвтоВАЗ» подняла цены на Chevrolet Niva в связи с ростом стоимости комплектующих автомобиля.