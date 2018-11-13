Эрдоган сообщил, каким странам была передана шокирующая запись убийства Хашокджи

Анкара, 13 ноября. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Анкара передала аудиозапись убийства саудовского журналиста Джамаля Хашокджи, осуществленного в генконсульстве королевства в Стамбуле, представителям шести стран.

Турецкий лидер охарактеризовал запись как шокирующую, по его словам, офицер разведки Саудовской Аравии, которому дали прослушать материалы, предположил, что убийца использует наркотики.

«Помимо Саудовской Аравии, эту запись прослушали США, Франция, Канада, Германия и Великобритания. Содержание ленты – настоящая трагедия. Даже офицер саудовской разведки был шокирован, когда прослушал запись. Как он сказал, этот парень (убийца. — Прим. ФАН.), возможно, использует героин», — приводит слова Эрдогана газета Hurriyet.

Президент Турции напомнил, что Анкара ждет от Эр-Рияда заявлений, которые прольют свет на обстоятельства убийства, при этом Эрдоган отметил, что генпрокурор королевства, побывавший в Стамбуле, препятствует расследованию.

Власти Саудовской Аравии почти три недели отказывались признать, что вошедший в консульство страны в Турции журналист Джамаль Хашокджи погиб. Впоследствии они рассказали о некой драке, в ходе которой он якобы мог получить смертельное ранение.

По версии турецких следователей, убийство критика саудовских властей было санкционировано Эр-Риядом — Хашокджи перед смертью могли пытать, а его тело, скорее всего, расчленили, напоминает Infox.ru.

