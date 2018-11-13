Американские СМИ рассекретили националистский лагерь, где юных украинцев учат убивать «нелюдей»

Киев, 13 ноября. Американское агентство Associated Press рассекретило детские тренировочные лагеря на Украине, где националисты учат подрастающее поколение стрелять в «нелюдей». Журналисты сняли подробный репортаж о жизни юных украинцев на одной из таких баз, после чего материал получил широкое распространение в ряде других западных СМИ.

Согласно данным репортеров AP, воспитанников лагеря готовят к будущему настоящих профессиональных убийц. Они проходят серьезную физическую подготовку, учатся стрелять и «убивать» врагов. В репортаже есть кадры с одной из тренировок, в ходе которой мальчик шагает прямо по животам других лежащих на земле детей. Кроме того, в лагере организованы и некие ночные учения, а также идеологические уроки, где детям попросту промывают мозги.

В лагере, который посетили журналисты, находились около 15-20 человек. Главным тренером детей, согласно материалу AP, является Юрий «Чорнота» Черкашин, солдат ВСУ, бывший участник так называемой АТО в Донбассе. В комментарии репортерам он рассказал, что врагами своих подопечных в будущем станут «сепаратисты», «оккупанты» и «зеленые человечки». Черкашин учит своих воспитанников не считать их за живых людей. К «нелюдям» тут относят также представителей секс-меньшинств и мусульман.

Сотрудники AP подчеркивают, что в последние годы националистические тренировочные лагеря прошли сотни подростков.