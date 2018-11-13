Повторяют «подвиги» своих наставников: в РФ резко ответили Киеву на подготовку теракта в Крыму

Украина намеревалась провести в Крыму террористические акции. Об этом рассказал бывший украинский подполковник Георгий Абдиллаев. В Сети появилось видео его допроса, на котором он рассказал об организаторах нападений на полуострове в 2016 году.

Абдиллаев отметил, что речь идет о начальнике отдела спецразведки Александре Громове, главе спецрезерва Максиме Шаповале и сотруднике отдела украинской спецразведки Кирилле Буданове.

«По моему мнению, с учетом должностных обязанностей, подготовки и осведомленности спецзадачами украинской военной разведки Громов и Шаповал являлись руководителями планируемой спецоперации в Крыму в августе 2016 года, а Буданов должен был быть одним из исполнителей диверсий», — прозвучало в допросе экс-подполковника, показанном в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, что в августе 2016 года ФСБ сообщила о предотвращении в Крыму терактов, подготовленных главным управлением разведки Минобороны Украины и направленных против важной инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова. Российские правоохранители задержали граждан Украины Андрея Захтея и Евгения Панова.

Захтей согласился работать со следствием и дал признательные показания о подготовке разведкой Киева серии взрывов в Крыму. Его приговорили к шести с половиной годам колонии строгого режима.

Политолог, замглавы экспертно-консультационного Совета при главе Республики Крым Сергей Михеев в интервью Федеральному агентству новостей подчеркнул: агрессивные намерения Киева связаны с тем, что Украина по-другому не может отстаивать свою позицию.

Более того, по словам эксперта, украинские власти могут подвергнуть террористической угрозе и другие регионы России.

«Мы и так знали, что Украина подготавливала эти теракты. Заявление Абдиллаева еще раз подтверждает нашу версию о том, что украинская сторона готовилась к теракту в Крыму. И если бы не противодействие российских спецслужб и правоохранительных органов, то он мог бы состояться. В целом Украина способна к проведению терактов на территории не только Крымского полуострова, но и вообще континентальной России. Это подтверждают слова экс-подполковника Украины», — с тревогой отметил Михеев.

По мнению собеседника ФАН, действующая украинская власть повторяет за своими давними предшественниками, которые все вопросы решали исключительно в кровавых разборках.

«Они ни на что больше не способны. Терроризмом обычно занимаются те, у кого нет сил победить в открытой борьбе, Украина в 2014 году ее проиграла. И что бы ни говорил Киев по поводу модернизации армии, они не готовы ни к чему. Злоба и неспособность что-то сделать толкают Украину на путь терроризма. Кроме всего прочего, их духовными наставниками из прошлого были бандеровцы, которые проигрывали все открытые противостояния и поэтому занимались расправами и карательными акциями. Если в Киеве их считают героями Украины, то нынешние «герои» пытаются повторять их «подвиги». Запугивание — стратегия, к которой Киев активно прибегает», — разъяснил Михеев.

На вопрос о том, изменят ли западные страны свое недружественное отношение к России и перестанут ли постоянно опекать Украину после раскрытия преступления киевской разведки в Крыму, эксперт не смог ответить однозначно.