В Госдуме заявили, что Россия следит за ситуацией в секторе Газа

Москва, 13 ноября. Россия не оставляет без внимания ситуацию в секторе Газа и прилагает большие усилия для того, чтобы конфликт не увеличился, заявил заместитель главы комитета по международным делам Алексей Чепа.

По мнению депутата, Москве стоит проявить обеспокоенность, так как, в любом случае, РФ пользуется большим уважением как одной, так и другой стороны. Российское руководство, продолжил он, прилагает большие усилия, чтобы обстановка в регионе «не накалялась в той степени, в какой она могла бы накалиться».

«Мы знаем, что вспышкой послужило то, что были открыты посольства, это была провокация, которая предполагала эти происшествия. Все это не новость, к сожалению…. Когда провокация произошла, после все это раскручивается… Этот маховик нужно срочно останавливать, и вся мировая общественность должна подключиться», — цитирует РИА Новости парламентария.

Напомним, в декабре прошлого года американский лидер Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля. Позже Трамп подписал документ о переносе американского посольства из Тель-Авива, а в мае этого года США перенесли посольство в Иерусалим. Это сопровождалось массовыми волнениями и жертвами среди палестинцев. В декабре 2017 года вслед за Соединенными Штатами заявили о намерении перенести посольство в Иерусалим власти Гватемалы.

В районе сектора Газа разгорается вооруженный конфликт между Палестиной и Израилем, поводом для которого выступила операция израильского спецназа на палестинской территории. В понедельник группа специального назначения попала на территорию Палестины и уничтожила семерых боевиков. В ответ Палестина начала массовый обстрел израильской территории, в ходе которого было выпущено не менее 300 ракет и мин.