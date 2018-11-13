Это какой-то нонсенс: эксперт назвал позорной проблему с отоплением на Украине

Киев, 13 ноября. Ситуация с отсутствием отопления в нескольких городах Украины позорная и близка к катастрофе, в то время, как власти голословно заявляют о скором запуске тепла в домах граждан, считает эксперт по энергетическим вопросам Дмитрий Марунич.

В комментарии телеканалу NewsOne он напомнил о произошедшем накануне инциденте в Кривом Роге, которому, по мнению специалистов, грозит технологическая катастрофа.

12 ноября криворожане, в том числе «ветераны АТО», вышли на улицы, протестуя из-за отсутствия тепла в их домах. Жители города жгли покрышки у здания этого регионального подразделения «Нафтогаза Украины», блокировали доступ сотрудников компании, а затем ворвались в котельные, сорвали пломбы и самовольно запустили оборудование, отключенное из-за долгов.

Помимо случаев самозахвата оборудования, неизвестные люди в балаклавах разбили стекла и порезали шины автомобилей «Криворожгаза», а сам офис газовщиков отключили от воды.

Марунич, комментируя произошедшее, признал, что сложившаяся ситуация – это «какой-то нонсенс», добавив, что внутридомовые сети могут прийти в негодность из-за отсутствия тепла, как было в свое время в Алчевске.

«Действительно сложилась просто позорная ситуация в ряде населенных пунктов, несмотря на рапорт нашей власти, о том что «мы готовы, мы запустим вовремя», — констатировал Марунич.

Напомним, в Кривом Роге по состоянию на утро 12 ноября не обогревались более двух тысяч многоэтажек, а также 78 школ, 75 детских садов и 22 больницы. Более 400 тысяч жителей города могут на всю предстоящую зиму остаться без центрального отопления, поскольку у ТЭЦ нет денег на оплату задолженности.