«Нужен как воздух»: Поклонская призвала поставить мир в Донбассе выше политических амбиций

Симферополь, 13 ноября. Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская заявила, что мир Донбассу нужен как воздух. Об этом она рассказала во время интервью.

Политик выразила надежду, что те, от кого зависит мир, «поставят жизни людей выше своих политических амбиций». Как пишет РИА Новости, Поклонская подчеркнула, что мир Донецкой и Луганской народным республикам нужен «как воздух». Она призвала людей, от которых зависит урегулирование конфликта в Донбассе, поставить эту цель выше своих политических интересов.

Напомним, Киев начал военную операцию против ДНР и ЛНР в апреле 2014 года, когда они заявили о своей независимости после государственного переворота. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Белоруссии контактной группы, которая с сентября 2014 года утвердила три документа, в которых прописаны шаги по деэскалации конфликта.