Трамп может уволить министра внутренней безопасности США

Вашингтон, 13 ноября. Президент США Дональд Трамп может уволить министра внутренней безопасности Кирстьен Нильсен, передает The Washington Post.

По информации издания, американский лидер может отправить Нильсен в отставку уже на этой неделе из-за ее отказа полностью закрыть границу с Мексикой. Как подчеркивают журналисты, Трамп регулярно критикует работу министра. Окружение Нильсен сообщило изданию, что таким образом президент США реагирует на попытки министра объяснить проблемы иммиграционной политики.

Источники сообщили The Washington Post, что особенно вывел из себя Трампа отказ Нильсен полностью закрыть границу США с Мексикой. Глава ведомства объяснила президенту, что сделать это невозможно.

Ранее президент США Дональд Трамп приказал отправить на границу с Мексикой 15 тысяч военных для сдерживания мигрантов. По оценкам американских СМИ, такая мера будет стоить бюджету страны от 42 до 110 миллионов долларов.