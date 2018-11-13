Источник во ФСИН Челябинской области: Шакурова с 2014 года написала более 60 жалоб

Челябинск, 13 ноября. В Челябинской области продолжает набирать обороты скандал с бывшим сотрудником ИК-5 Екатериной Шакуровой (Сидоренко). Шакурова служила начальником караула в женской исправительной колонии, она выложила в Сеть видеообращение к руководителю СК России Александру Бастрыкину с жалобой на то, что ее неоднократно избивали бывшие начальники Новоселов (непосредственный руководитель) и Никитин (заместитель начальника колонии). Однако источник Федерального агентства новостей во ФСИН Челябинской области утверждает, что данное сообщение не соответствует действительности. А сама Шакурова написала уже более 60 жалоб во всевозможные инстанции и по всем были проведены проверки. Ни одна из них не нашла подтверждения.

«Шакурова изначально находилась на привилегированном положении во ФСИН, — рассказал источник ФАН. — Она была начальником караула, эта должность предполагает суточное дежурство. Но так как у нее было двое несовершеннолетних детей, специально для нее – единственного во всей России начальника караула – разработали свой график. Она работала обычную пятидневку. Без ночных смен и с выходными в субботу и воскресенье».

К 2005 году к «привилегированной» сотруднице у руководства накопились вопросы по факту не исполнения Шакуровой служебных обязанностей. В 2015 году была проведена служебная проверка, которая доказала тот факт, что Шакурова не справляется со своей работой, не исполняет ее в полном объеме. Шакурова была уволена. Сначала она обратилась в Центральный районный суд, который не нашел оснований для признания незаконным увольнения. Затем Шакурова подала апелляцию и была восстановлена в должности в 2015 году. В 2016 году у Екатерины Шакуровой закончился контракт с УИС, и его было решено не продлевать. Еще несколько раз она судилась, но на этот раз проиграла все суды. Остался только Верховный.

По поводу ее «избиения» проводилось более 10 проверок, ни одна из них не нашла своего подтверждения. В том числе и сотрудники СК проводили расследование с использованием аудиозаписи, которую Шакурова сделал якобы во время нападения. Правда сотрудники были привлечены к ответственности за использование ненормативной лексики на рабочем месте.

Как пояснил источник, во ФСИН все уверены, что бывшая сотрудница добивается восстановления только с одной целью. У нее уже есть стаж 10 лет, а для полной пенсии достаточно прослужить 13. Если же она недослужила, то этот стаж «переводится» в обычный гражданский, и женщине придется работать до 60 лет, чтобы получать пенсию.

Напомним, вчера Екатерина Шакурова (Сидоренко) выложила в сеть видеоролик с обращением к Александру Бастрыкину, в котором она требует разобраться с ее бывшими начальниками, которые якобы неоднократно избивали женщину на рабочем месте. Кроме того, через Верховный суд женщина требует своего восстановления в должности и выплаты компенсации за вынужденный прогул в размере 123118 рублей 25 копеек, компенсации морального вреда в размере 50000 рублей.