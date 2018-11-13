Путин прибыл в Сингапур с трехдневным визитом

Сингапур, 13 ноября. Президент России Владимир Путин во вторник прибыл в Сингапур. Визит российского лидера в республику продлится три дня.

Во время встречи президента РФ с руководством Сингапура будут подписаны межведомственные соглашения и коммерческие контракты​​​. Кроме того, Путин примет участие в саммите АСЕАН и проведет ряд двусторонних встреч, в частности, с главой правительства Японии Синдзо Абэ, а также южнокорейским лидером Мун Чжэ Ином.

В министерстве иностранных дел Сингапура ранее сообщили, что считают первый визит Владимира Путина в страну чрезвычайно важным событием.