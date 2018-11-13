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Сиял ярче всех: The Independent припомнил Трампу «запрещенный» разговор с Путиным в Париже

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Франция попросила Путина не проводить встречу с Трампом на выходных — The Independent

Федеральное агентство новостей публикует перевод статьи Putin says France asked him not to hold meeting with Trump during remembrance weekend («Путин сказал, что Франция попросила его не проводить встречу с Трампом на выходных») за авторством Тома Эмбери-Денниса (Tom Embury-Dennis), опубликованную британским интернет-изданием The Independent

[Президент России] Владимир Путин сказал, что французские власти попросили, чтобы он и [президент США] Дональд Трамп не организовывали никаких встреч в Париже во время празднований окончания Первой мировой войны.

«По их просьбе мы не будем организовывать здесь никаких встреч», — сказал Путин в воскресенье телеканалу RT, добавив, что Россия «не хочет мешать» проведению запланированных мероприятий в выходные дни. 

Франция попросила Путина не проводить встречу с Трампом на выходных — The Independent

Французские официальные лица также разделили Трампа и Путина на деловом обеде в Елисейском дворце, по некоторым сообщениям, переставив их стулья в самый последний момент. Несмотря на очевидные попытки помешать президентам России и США начать диалог (в том числе из опасения, что официальные переговоры лидеров затмили бы праздничные мероприятия), Путин сказал, что ему удалось провести с Трампом «хороший» разговор за обедом.

В субботу заголовки всех газет были о том, что Трамп «сиял ярче всех» во время прибытия Путина. В отличие от остальных лидеров, Трамп широко улыбался Путину, прежде чем пожать ему руку. Российский лидер также показал своему американскому коллеге «палец вверх» после рукопожатия. 

Франция попросила Путина не проводить встречу с Трампом на выходных — The Independent

Зарубежный визит Трампа традиционно вылился в ряд промахов и непреднамеренных ошибок, омрачивших выходные. 

Вскоре после того, как президент США приземлился во французской столице, он напал на Эммануэля Макрона в «Твиттере», раскритиковав его призывы к созданию европейской армии. Затем он вызвал возмущение на родине, когда пригрозил вывести из Калифорнии федеральные средства из-за того, что штат плохо справляется с тушением лесных пожаров. 

Трампа также осудили за то, что он отменил посещение военного кладбища погибших в Первой мировой войне американцев из-за «плохой погоды». В результате Трампа стали сравнивать с рядом политических лидеров, которым плохая погода оказалась не страшна.

Франция попросила Путина не проводить встречу с Трампом на выходных — The Independent

Представитель пресс-службы Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что российский президент и его американский коллега договорились провести встречу на саммите G20 в Аргентине в конце месяца.

«И они [США], и мы полны решимости восстановить диалог, — сказал Путин, ссылаясь на решение Вашингтона выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). — Но еще важнее — даже не на таком высоком или высшем уровне диалог вести, а на уровне экспертов. Надеюсь, что этот полномасштабный переговорный процесс будет восстановлен».

Автор: Алексей Громов
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