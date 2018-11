Сиял ярче всех: The Independent припомнил Трампу «запрещенный» разговор с Путиным в Париже

Федеральное агентство новостей публикует перевод статьи Putin says France asked him not to hold meeting with Trump during remembrance weekend («Путин сказал, что Франция попросила его не проводить встречу с Трампом на выходных») за авторством Тома Эмбери-Денниса (Tom Embury-Dennis), опубликованную британским интернет-изданием The Independent.

[Президент России] Владимир Путин сказал, что французские власти попросили, чтобы он и [президент США] Дональд Трамп не организовывали никаких встреч в Париже во время празднований окончания Первой мировой войны.

«По их просьбе мы не будем организовывать здесь никаких встреч», — сказал Путин в воскресенье телеканалу RT, добавив, что Россия «не хочет мешать» проведению запланированных мероприятий в выходные дни.

Французские официальные лица также разделили Трампа и Путина на деловом обеде в Елисейском дворце, по некоторым сообщениям, переставив их стулья в самый последний момент. Несмотря на очевидные попытки помешать президентам России и США начать диалог (в том числе из опасения, что официальные переговоры лидеров затмили бы праздничные мероприятия), Путин сказал, что ему удалось провести с Трампом «хороший» разговор за обедом.

В субботу заголовки всех газет были о том, что Трамп «сиял ярче всех» во время прибытия Путина. В отличие от остальных лидеров, Трамп широко улыбался Путину, прежде чем пожать ему руку. Российский лидер также показал своему американскому коллеге «палец вверх» после рукопожатия.

Зарубежный визит Трампа традиционно вылился в ряд промахов и непреднамеренных ошибок, омрачивших выходные.

Вскоре после того, как президент США приземлился во французской столице, он напал на Эммануэля Макрона в «Твиттере», раскритиковав его призывы к созданию европейской армии. Затем он вызвал возмущение на родине, когда пригрозил вывести из Калифорнии федеральные средства из-за того, что штат плохо справляется с тушением лесных пожаров.

Трампа также осудили за то, что он отменил посещение военного кладбища погибших в Первой мировой войне американцев из-за «плохой погоды». В результате Трампа стали сравнивать с рядом политических лидеров, которым плохая погода оказалась не страшна.

Представитель пресс-службы Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что российский президент и его американский коллега договорились провести встречу на саммите G20 в Аргентине в конце месяца.