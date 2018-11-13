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Путин назвал Рязанское десантное училище одним из самых престижных военных вузов РФ

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Путин назвал Рязанское десантное училище одним из самых престижных военных вузов РФ

Москва, 13 ноября. Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму профессорско-преподавательскому составу, курсантам, выпускникам Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии Василия Маргелова. Глава государства поздравил их со столетием учебного заведения, сообщили в Кремле.

Путин назвал этот юбилей большим событием для коллектива вуза, для личного состава и ветеранов Воздушно-десантных войск. Российский лидер подчеркнул, что Рязанское воздушно-десантное училище по праву считается одни из самых престижных военных заведений России.

Путин назвал Рязанское десантное училище одним из самых престижных военных вузов РФ

По словам Путина, многие поколения Рязанского воздушно-десантного училища вносят огромный вклад в развитие вооруженных сил страны, в укрепление обороноспособности и национальной безопасности. Президент добавил, что в памяти потомков навсегда останутся герои-десантники, которые до конца выполняли свой долг в годы Великой Отечественной войны, при проведении специальных операций и миротворческих миссий.

«Верность Присяге, отвага и мужество ветеранов служат достойным примером для молодых бойцов непобедимой «крылатой пехоты», — констатировал Путин.

Автор: Дарья Смолина
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