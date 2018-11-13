Путин назвал Рязанское десантное училище одним из самых престижных военных вузов РФ

Москва, 13 ноября. Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму профессорско-преподавательскому составу, курсантам, выпускникам Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии Василия Маргелова. Глава государства поздравил их со столетием учебного заведения, сообщили в Кремле.

Путин назвал этот юбилей большим событием для коллектива вуза, для личного состава и ветеранов Воздушно-десантных войск. Российский лидер подчеркнул, что Рязанское воздушно-десантное училище по праву считается одни из самых престижных военных заведений России.

По словам Путина, многие поколения Рязанского воздушно-десантного училища вносят огромный вклад в развитие вооруженных сил страны, в укрепление обороноспособности и национальной безопасности. Президент добавил, что в памяти потомков навсегда останутся герои-десантники, которые до конца выполняли свой долг в годы Великой Отечественной войны, при проведении специальных операций и миротворческих миссий.