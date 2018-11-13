В Совфеде оценили стремление МВД Австрии сохранить отношения с Россией

МВД Австрии выразило надежду на продуктивное сотрудничество с Россией: секретарь министерства Петер Гольдгрубер ожидает, что «шпионский скандал» не повлияет на дипломатические отношения между двумя государствами.

«Я надеюсь и ожидаю, что они быстро будут работать и сделают все для того, чтобы многочисленные области нашего сотрудничества не пострадали и мы имели основу для хороших отношений в будущем», — заявил чиновник.

По его словам, чем быстрее прояснится ситуация, тем лучше будет для двусторонних отношений.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей прокомментировал слова руководителя австрийского министерства внутренних дел. Парламентарий поприветствовал стремление Австрии сохранить отношения с Россией.

«Такое заявление МВД Австрии можно только приветствовать. Оно говорит о том, что политическое мышление у руководства страны находится на высоком уровне. Власти понимают: отношения между странами бывают разными, очень часто в эти отношения пытаются вклиниться сторонние, третьи силы для того, чтобы эти отношения разрушить. Россия всегда относилась к Австрии как к дружественной стране», — говорит член высшей палаты российского парламента.

Кроме того, сенатор выразил надежду на укрепление дипотношений с Австрией и обратил внимание, что «шпионский скандал» искусственно раздувался с помощью средств массовой информации.

«Я считаю, что этот инцидент, о котором на прошлой неделе писали все газеты и который стал гулять по первым полосам прессы с легкой подачи Германии и Великобритании, исчерпан. Он решается очень просто. Я думаю, уровень наших отношений должен только повышаться и укрепляться», — резюмировал Владимир Джабаров.

Напомним, на прошлой неделе канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что отставной полковник вооруженных сил страны подозревается в ведении деятельности в пользу России. По словам Курца, бывший военный занимался шпионажем с девяностых годов. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в свою очередь сказал, что неприятно удивлен отсутствием запроса Вены по ситуации с экс-полковником. В настоящий момент глава российского внешнеполитического ведомства в телефонном разговоре с австрийской коллегой Карин Кнайсль обсудил ситуацию. Стороны выразили надежду на то, что инцидент не приведет к ухудшению отношений между странами.