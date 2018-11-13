Четверо жителей Закарпатья погибли в ДТП в Чехии

Киев, 13 ноября. Четверо украинских граждан погибли в аварии, которая произошла в районе чешского города Тришинець, еще одну пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии. Об этом сообщила спикер МИД Украины Екатерина Зеленко.

Инцидент в Чехии произошел накануне. Микроавтобус, в котором ехали пятеро жителей Закарпатской области Украины, попал в ДТП. В результате аварии погибли четыре человека, еще одна пассажирка пострадала. Ей оказывают необходимую медицинскую помощь.

Спикер внешнеполитического ведомства Украины прокомментировала произошедшую трагедию.

«Консул установил контакт с родными погибших и обрабатывает вопросы, связанные с репатриацией тел. Пострадавшему пятому гражданину оказывается необходимая помощь», — написала Зеленко в микроблоге Twitter.

Щодо аварії та загибелі чотирьох українців у Чехії - консул встановив контакт з рідними загиблих та опрацьовує питання, пов‘язані з репатріацією тіл. Постраждалому п’ятому громадянину надається необхідна допомога. — Kateryna Zelenko (@KaterynaZelenko) 13 ноября 2018 г.

Ранее стало известно о другом ДТП, где пострадали украинские граждане. Депутат Верховной рады Сергей Лещенко попал в аварию с участием грузовика в Киеве. В результате столкновения водитель большегруза вылетел из кабины через лобовое стекло.

В аварии также пострадала помощница Лещенко, которая в момент столкновения находилась в автомобиле, ее экстренно госпитализировали.