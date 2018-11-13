Российские власти отложили старт онлайн-продаж алкоголя

Москва, 13 ноября. Российские власти отложили начало онлайн-продаж алкоголя в России. Законопроект Минфина подвергло критике Государственно-правовое управление президента. По мнению специалистов, инициатива противоречит принципам госполитики РФ и может увеличить сбыт спиртных напитков.

Как следует из отзыва ГПУ, Минфин должен устранить разногласия по инициативе с другими ведомствами и доработать законопроект. До этого инициатива не может быть рассмотрена и согласована.

Минфин планировал, что продажи алкоголя в Сети начнутся с 1 января 2019 года, однако теперь, как считают в правительстве, старт инициативы придется отложить на определенный срок: выполнить требования ГПУ и внести законопроект в Госдуму в 2018 году ведомство не успеет.

«Каким образом это будет сделано, неизвестно. Скорее всего, документ погрязнет в согласованиях, по нему очень трудно найти компромисс», — сообщил источник в российском правительстве газете «Известия».

В Минфине сообщили, что пока не получали отзыва ГПУ. В ведомстве считают, что легализация продажи алкоголя в Сети позволила бы перевести 90% нелегального рынка в легальное поле. При этом в ГПУ считают, что в законопроекте эффективность предлагаемых мер не доказана. Также в управлении усомнились, что Минфин сможет обеспечить запрет на реализацию алкогольной продукции с 23 до 8 часов.