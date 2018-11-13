Очередное «хайли лайкли»: в Совфеде ответили на новые обвинения Австрии в адрес РФ

Больше информации в деле о предполагаемой разведывательной деятельности в пользу Российской Федерации может появиться через несколько недель, с таким заявлением выступил президент Австрии Александер Ван дер Беллен. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Он подчеркнул, что в настоящий момент идет расследование, какого рода информация была передана и насколько все критично.

«Возможно, через несколько недель мы это узнаем», — сказал австрийский президент.

Он отметил, что был крайне удивлен тем, насколько публично правительство Австрии объявило о подозрении в шпионаже в пользу Российской Федерации.

Антироссийский виток на других границах

Член Совета Федерации, сенатор Ольга Тимофеева в беседе с ФАН прокомментировала обвинения со стороны президента Австрии.

«Вся эта ситуация — очередной антироссийский виток. Только на других границах. Все это опять голословно. Обвинения не подтверждаются никакими фактами. Австрия не предъявляет конкретики. Очередное «хайли лайкли» в австрийском варианте. Почему Австрия? Потому что толчком для этого послужили те хорошие отношения, которые у России с ней сегодня действительно складываются. Тот же неформальный визит нашего президента на торжества личного характера. Поэтому этот виток сейчас будет раскручиваться. Даже дружеские отношения не являются ограничителем. Нам показывают, что не существует никаких связей и договоренностей», — пояснила Ольга Тимофеева.

По словам сенатора, Австрия в этой ситуации выступает не как субъект, а как объект. Страной манипулируют.

«С помощью нее пытаются выстроить красные линии, в очередной раз демонизировать Россию. Наши противники формируют возможности для введения нового пакета санкций. Дальше они и вовсе могут начать в одностороннем порядке принимать любые решения, даже силовые. Идет гонка в этом направлении», — заключила Ольга Тимофеева.

В пятницу австрийский канцлер Себастьян Курц заявил, что отставной полковник Вооруженных сил Австрии подозревается в ведении с 1990-х по текущий год разведывательной деятельности в пользу Российской Федерации. Москва отрицает обвинения.