В ФРГ заявили, что спор «Газпрома» и «Нафтогаза» не отразится на «Северном потоке — 2»

Абу-Даби, 13 ноября. Судебные споры «Газпрома» и «Нафтогаза Украины» не отразятся на финансировании и сроках реализации проекта «Северный поток — 2», заявил руководитель Wintershall Марио Мерен на брифинге в Абу-Даби.

Глава Wintershall, ответил на вопрос журналиста, может ли решение суда по транзакциям между операторами и «Газпромом» отразиться на осуществлении планов. По его словам, споры между двумя компаниями не повлияли на реализацию «Северного потока — 2». Он уточнил, что настроен оптимистично строительства газопровода. Мерен уточнил, что работы идут по графику, компания-оператор получает финансирование от партнеров.

Он также уверен, что объект сдадут вовремя – в конце 2019 года. Напомним, Nord Stream 2 AG является оператором проекта строительства газопровода. Партнеры проекта — немецкие компании Wintershall и Uniper, австрийская фирма OMV, французская Engie и британская, нидерландская Royal Dutch Shell.

Ранее «Нафтогаз» заявил, что взыскал с «Газпрома» 18 миллионов долларов. В феврале Стокгольмский арбитраж обязал российскую компанию выплатить «Нафтогазу» 2,56 миллиарда долларов как компенсацию за недопоставку транзитного газа. «Газпром» обжаловал данное решение и заявил о расторжении контрактов с украинской компанией, а после того, как Киев начал принудительное взыскание средств, российская сторона добилась приостановки «транзитного» вердикта.