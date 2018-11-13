Летевший в Москву самолет аварийно сел сразу после взлета в Красноярске

Красноярск, 13 ноября. Летевший из Красноярска в Москву Boeing-738 сел сразу же после взлета. Причиной посадки самолета стал сработавший датчик открытия двери.

«Сегодня на рейсе SU-1485 (Боинг-738, VQBWA, вылет 09.17 (05.17)), следовавшем по маршруту Красноярск-Москва (Шереметьево), сразу после взлета произошло срабатывание датчика открытия грузовой двери», — говорится в сообщении аэропорта.

В связи с возникшей ситуацией командир самолета принял решение осуществить посадку воздушного судна в аэропорту взлета. Отмечается, что посадка прошла в штатном режиме.

Как сообщает «Утро.ру», по последним данным, специалисты провели осмотр самолета и признали его исправным. Старший помощник руководителя Западно-Сибирского транспортного прокурора Оксана Горбунова в беседе с ТАСС сообщила, что на время проверки пассажиры не покидали лайнер, их обеспечили прохладительными напитками. Пассажиры вылетели на том же самолете в российскую столицу.