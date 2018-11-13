Таких не берут в ЕС: экс-министр обороны Украины рассказал, куда заведет страну «президент-офшорник»

Киев, 13 ноября. Украина движется вовсе не в ЕС и НАТО, а скатывается на уровень Африки образца 1960 года, заявил бывший министр обороны страны Александр Гриценко.

По мнению Гриценко, все европейские устремления Киева — просто вранье, и никаких реальных шагов действующая власть в этом направлении не предпринимает, а занимается одной голословной пропагандой, пока Украина планомерно превращается в одну из стран третьего мира.

«Мы не в НАТО и Евросоюз движемся – мы движемся в Африку 60-х годов», — заявил экс-министр в эфире одного их местных телеканалов.

Гриценко подчеркнул, что в Североатлантический альянс и ЕС никогда не примет в свои ряды настолько коррумпированное государство, как Украина. Таким международным организациям, по словам экс-министра, не нужны страны, «где президенты офшорники, слепотрастовики».

«Не берут таких. Тех, где обман всеобщий, во всех государственных институтах. Такого не должно быть… Сейчас силовики обдирают больше, чем это было при Януковиче», – посетовал он.

Напомним, согласно последним данным ООН, в настоящее время 80% украинцев живут за чертой бедности, а прожиточный минимум страны под чутким руководством президента Петра Порошенко стремительно приближается к порогу бедности ряда африканских государств.

При этом нельзя не отметить, что в отличие от Украины, ряд стран черного континента находится на подъеме, туда устремляются туристы, все больше проявляет интерес мировой бизнес. А в Киеве продолжают травить байки о светлом европейском будущем, которое, правда, почему-то все никак не наступает. И пока Украина, по данным американского центра по исследованию общественного мнения при институте Гэллапа, уверенно занимает «почетное» место в тройке лидеров самых несчастливых стран мира. Компанию ей составляют Южный Судан и Гаити.