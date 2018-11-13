«Скучаю только по родным»: Улюкаев рассказал о жизни в тюрьме

Москва, 13 ноября. Осужденный за взятку экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев, отбывающий наказание в ИК № 1 в Тверской области, рассказал, как проходит его жизнь в стенах тюрьмы.

По его словам, сейчас он работает в тюремной библиотеке, в которой есть литература на любой вкус — от классики до фэнтези. Нынешняя работа, как отметил Улюкаев, ему нравится.

Экс-министр отметил, что поддерживает физическую форму, постоянно делает зарядку с элементами йоги на свежем воздухе.

Улюкаев также признался, что скучает по семье.

«Скучаю я только по своим родным и близким», — сказал экс-министр.

О нынешнем состоянии российской экономики он говорить отказался.

«Я не располагаю необходимой для этого информацией», — пояснил Улюкаев, передает издание News.ru.

Напомним, 2 сентября Улюкаева планово госпитализировали в медицинское учреждение. В тюремной больнице он пробыл чуть более недели.

Экс-чиновника осудили на восемь лет колонии строгого режима за получение взятки в 2 млн долларов. Со счетов экс-министра также был списан штраф на сумму более 130 миллионов рублей.

Улюкаев требовал взятку от главы «Роснефти» Игоря Сечина за выдачу министерством экономического развития положительного заключения на покупку «Роснефтью» «Башнефти». Осужденный так и не признал своей вины.

В сентябре Московский городской суд признал законным возврат генералу Федеральной службы безопасности Олегу Феоктистову 2 млн долларов по делу Улюкаева, которые были переданы экс-министру в качестве взятки главой «Роснефти» Игорем Сечиным.