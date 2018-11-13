Цена за баррель нефти Brent упала впервые с апреля



Лондон, 13 ноября. Стоимость нефти эталонной марки Brent упала ниже 69 долларов за баррель. Такое снижение произошло впервые с 10 апреля.

Согласно данным торгов на Лондонской бирже ICE Futures, на закрытии торгов в понедельник, 12 ноября, цена на Brent c поставкой в январе составила 68,9 долларов за бочонок. Во вторник стоимость барреля Brent поднялась до 69,3 долларов. Легкая нефть марки WTI с поставкой в декабре торгуется по 59 долларов за баррель.

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп призвал власти Саудовской Аравии и других членов ОПЕК не сокращать поставки нефти. При этом саудовский министр энергетики допустил, что нефтедобыча в 2019 году может быть снижена до уровня октября 2018 года.